Боевики обстреляли патруль ОБСЕ в Донецкой области
07:16, 27 ноября 2014Политика
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Наблюдателей миссии ОБСЕ обстреляли во время перемещения между блокпостами украинской армии в районе поселков Кирово и Шумы к северо-востоку от Донецка.
Миссия ОБСЕ попала под обстрел недалеко от Донецка / Фото УНИАН
Об этом говорится в отчете организации. Инцидент произошел, когда патруль из трех наблюдателей в сопровождении украинских военных двигался от одного блокпоста к другому. После того как один из наблюдателей вышел из бронированного автомобиля, с юго-востока (где находятся позиции пророссийских террористов, - ред.) был произведен выстрел из реактивного гранатомета. Снаряд упал в 150 м от автомобиля.
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"Через две секунды прозвучало несколько выстрелов из 23-мм зенитного орудия, снаряды упали в двух-трех метрах от автомобиля", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате обстрела нет.
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