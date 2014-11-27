​Боевики обстреляли патруль ОБСЕ в Донецкой области

Об этом говорится в отчете организации. Инцидент произошел, когда патруль из трех наблюдателей в сопровождении украинских военных двигался от одного блокпоста к другому. После того как один из наблюдателей вышел из бронированного автомобиля, с юго-востока (где находятся позиции пророссийских террористов, - ред.) был произведен выстрел из реактивного гранатомета. Снаряд упал в 150 м от автомобиля.

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"Через две секунды прозвучало несколько выстрелов из 23-мм зенитного орудия, снаряды упали в двух-трех метрах от автомобиля", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела нет.