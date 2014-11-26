СМИ: Facebook с 1 января сможет передавать персональные данные пользователей без их разрешения

Согласно сообщению компании, те, кто продолжит пользоваться соцсетью и ее сервисами после 1 января, будут согласны с нововведениями по умолчанию, сообщает kommersant.ru.

Уточняется, что Facebook будет делиться информацией с рекламными и аналитическими компаниями, операторами связи и другими поставщиками услуг, а также владельцами интернет-сайтов и приложений для мобильных устройств. Соцсеть также передаст данные пользователям госорганам, если сочтет, что их запрос юридически обоснован.

Перечень персональных данных включает в себя активность людей в соцсети: опубликованные посты, переписка с другими пользователям, данные о местоположении человека, личные данные при регистрации самого пользователя и лиц, которые общаются с ним.

Между тем, руководство утверждает, что политика соцсети практически не изменилась. Она содержит те же положения о передаче данных третьим сторонам, что и действующая редакция документа. Правки касаются только их оформления, - сообщили представители ресурса агентству "Медуза", передает "Эхо Москвы". В ближайшее время соцсеть пообещала распространить официальное заявление по этому поводу.