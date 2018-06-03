Украинцев призвали быть осторожными на водоемах: ГСЧС обнародовала "красноречивую статистику"

С начала года в Украине на водоемах погибли более 300 человек, из них только в течение мая — 118 случаев.

С начала года в Украине более 300 человек погибли на водоемах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, сообщается, что купальный сезон в разгаре и «не все украинцы соблюдают правила безопасного поведения на воде, о чем свидетельствует красноречивая статистика: более 300 погибших на водоемах с начала года, из них только в течение мая - 118 случаев».

Специалисты Службы спасения отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами элементарных правил безопасного поведения, в частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

«Что касается чрезвычайных происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют маленьких детей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы», - сообщает ГСЧС.