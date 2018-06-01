Наезд полицейского авто на подростка в Киеве будет расследовать СБУ

В МВД направлено поручение о проведении служебного расследования.

Расследование ДТП, в котором полицейский автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста, поручено Службе безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой города Киева организовано досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП, имевшего место 31.05.2018 с участием служебного автомобиля сотрудников полиции на проспекте Григоренко в городе Киеве, в результате которого пострадал 13-летний ребенок. Расследование поручено ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области, процессуальное руководство обеспечивается прокуратурой города", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ полиции сообщили, когда будут результаты экспертизы о состоянии опьянения работников, сбивших мальчика на велосипеде в Киеве

Отмечается, что предварительная правовая квалификация в уголовном производстве – ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

В МВД направлено поручение о проведении служебного расследования, подготовлены ходатайства о назначении и проведении ряда экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении дальнейшего хода уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, авария с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, произошла на проспекте Григоренко в Дарницком районе 31 мая около 21.00. Автомобиль «Фольксваген» сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, «скорая» доставила мальчика в больницу.

Оба сотрудников полиции, которые находились в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на «драгере»: прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь. Кроме того, полицейских доставили к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.