Заседание суда по делу Насирова сорвалось из-за отключения электричества

Прокурор САП так и не смог прочитать ни одной страницы обвинительного акта.

На сегодняшнем судебном заседании по делу экс-главы ГФС Романа Насирова прокурор не смог прочитать ни одной страницы из обвинительного акта, поскольку в суде возникли проблемы с электроснабжением.

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Как сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, сегодня в Шевченковском райсуде Киева должно было состояться заседание по сути по рассмотрению обвинительного акта Насирова.

Несмотря на то, что в предварительном заседании суд уже отказал защите в отводе прокуроров, обвиняемый повторно заявил ходатайство об отводе прокуроров САП Романа Симківу и Андрею Перову. Суд ходатайство защиты отклонил.

«В связи с перебоями электроснабжения полноценное в смысле времени заседания суда не состоялось и фактически суд лишь смог отказать в отводе прокуроров, а прокурор САП не смог прочитать ни одной страницы обвинительного акта. После того, как появилось электроснабжения, время відвідений на судебное заседание был исчерпан», – указали в САП.

Отмечается, что прокуроры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. На сегодня зачитано 245 страниц обвинительного акта.

Следующее судебное заседание по делу Насирова должно состояться 15 июня.

Напомним, Роман Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов, чиновник, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти в 2 млрд грн.

3 марта прошлого года Кабмин отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования. 31 января Кабинет министров Украины уволил Насирова с должности.