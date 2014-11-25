Освобожден "киборг", пробывший более трех месяцев в плену боевиков
14:05, 25 ноября 2014Общество
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Из плена боевиков освобожден "киборг", который пробыл у боевиков более трех месяцев.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"Вчера был освобожден из плена один из "киборгов" - наш военный, который героически защищал украинские позиции на территории донецкого аэропорта", - отметил он.
"Мужчина находился в плену боевиков более трех месяцев", - добавил Андрей Лысенко.
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