В полиции пообещали "неожиданные ответы на поставленные вопросы" в деле активиста Стерненко

В полиции также сообщили, что в деле о нападении на активиста допрошено уже 17 человек.

В Одессе по делу о нападении на главу общественной организации «Небайдужі», экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко допрошено 17 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«Допрошены 17 человек. Плюс есть люди, которых нужно устанавливать и дополнительно допрашивать», - сказал он.

Начальник регионального главка Нацполиции также отметил, что в настоящее время все фигуранты трех уголовных производств, открытых по факту событий, которые произошли 24 мая на Фонтанской дороге, определены как свидетели. В этом же статусе они допрошены. Статус подозреваемого или потерпевшего еще никому не предъявлен.

«Проводятся неотложные следственные действия, назначено более 15 экспертиз, в том числе комплексная. По их результатам вы четко получите ответы на поставленные вопросы. Кого-то, наверное, они даже удивят...», - заявил Головин.

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Он также не подтвердил информацию о том, что на него в связи с делом Стерненко оказывается давление.

«Если на меня будут оказывать давление, я это озвучу», - сказал руководитель главка.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 24 мая в полицию поступила информация о том, что в Одессе на улице Фонтанская дорога, совершено нападение на активиста Стерненко. Он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. На месте происшествия полицейские обнаружили тело одного из предполагаемых злоумышленников, который скончался от колото-резаных ран.

Сам 23-летний Стерненко заявил, что нападение произошло возле дома, в котором он проживает, и куда направлялся вместе со своей спутницей.

Позднее сообщили еще об одном установленном участнике конфликта, у которого также обнаружены колото-резаные ранения. По предварительным данным, у всех троих, в том числе, Стерненко – раны, нанесенные одним и тем же ножом.

Открыты три уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Позднее активист заявил, что находится в Киеве, где проходит лечение, так как из одесской больницы он выписан «задним числом».

Он также акцентировал, что настаивает на изменении подследственности, так как не доверяет объективности местной полиции и прокуратуры.