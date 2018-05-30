Соседи Бабченко сообщили о подозрительном авто возле дома, где жил журналист (видео)

Полиция на месте убийства проводит следственные действия.

Убийство за журналистскую деятельность - это сейчас основная версия следствия в деле убийства Аркадия Бабченка. Полиция распространила фоторобот предполагаемого убийцы.

Накануне вечером около 21 часа неизвестный выстрелили Аркадию Бабченко в спину. Как уверяют в полиции - выстрелов было несколько. Убийство уже квалифицировали как умышленное, передает ТСН.

Утром на подъезде к дому дежурят полицейские. Проверяют машины и ищут видео с регистраторов. Следователи ходят по квартирам и опрашивают соседей. И несмотря на то, что здешние жители были дома никто, говорят, ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимание.

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"Не знаю, что здесь было, не было, здесь так бабахает лифт, что может стрелять кто угодно хоть автоматами, не слышно", - говорит сосед журналиста.

Иван Иосифович живет в соседней квартире. Говорит, Аркадий с женой и дочкой жили здесь по полгода. Чем занимался сосед, теперь узнает из новостей. Так же, как и подробности того, что произошло фактически у него на пороге. Жители подъезда начинают припоминать детали.

«Какой-то подозрительный джип, черный, еще мужчины молодые. Вот мне сейчас звонила соседка, она говорит, что какие-то парни искали именно 6 дом», - рассказывает одна из женщин.

Версию о сообщниках в полиции не исключают, но обнародовали фоторобот одного мужчины - предполагаемого убийцы. 40-45 лет, высотой не менее 180 сантиметров, среднего телосложения, седая борода. Он трижды выстрелил в спину Аркадию и исчез. Жена Ольга вызвала скорую, но журналист умер, не доехав до больницы. Основной версией убийства правоохранители считают профессиональную деятельность.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.