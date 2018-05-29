В Днепре Филатов запретил депутатам и чиновникам выступать на празднике последнего звонка

Согласно распоряжению, торжественные линейки смогут посетить лишь те должностные лица, которые на это время взяли отпуск для сопровождения своего ребенка.

Городской глава Днепра Борис Филатов напомнил директорам школ, что грядущий праздник последнего звонка, который состоится 31 мая, должен пройти без выступлений депутатов и чиновников. Запрет зафиксирован в соответствующем распоряжении городского главы.

«Накануне последнего звонка еще раз напоминаю директорам школ, что, согласно распоряжению городского главы, в Днепре запрещается участие чиновников и депутатов в школьных линейках», – написал Борис Филатов на своей странице в соцсети.

Так, согласно распоряжению, торжественные линейки смогут посетить чиновники, которые на это время взяли отпуск для сопровождения своего ребенка. Воздержаться от публичных выступлений на школьных праздниках рекомендовано и городским и районным депутатам. В тоже время руководителям учебных заведений запрещено предоставлять слово для выступления не только народным избранникам, но и представителям политических партий и другим лицам, которые не имеют отношения к образовательному процессу.

Как известно, в августе прошлого года в мэрии Днепра поддержали инициативу о запрете выступлений чиновников на школьных линейках. Тогда родители в разных уголках Украины просили чиновников не приходить на праздники в учебные заведения.