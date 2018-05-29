В Днепре Филатов запретил депутатам и чиновникам выступать на празднике последнего звонка

18:45, 29 мая 2018
Общество
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В Днепре депутатам и чиновникам запретили выступать на празднике последнего звонка / фото УНИАН

Городской глава Днепра Борис Филатов напомнил директорам школ, что грядущий праздник последнего звонка, который состоится 31 мая, должен пройти без выступлений депутатов и чиновников. Запрет зафиксирован в соответствующем распоряжении городского главы.

«Накануне последнего звонка еще раз напоминаю директорам школ, что, согласно распоряжению городского главы, в Днепре запрещается участие чиновников и депутатов в школьных линейках», – написал Борис Филатов на своей странице в соцсети.

Так, согласно распоряжению, торжественные линейки смогут посетить чиновники, которые на это время взяли отпуск для сопровождения своего ребенка. Воздержаться от публичных выступлений на школьных праздниках рекомендовано и городским и районным депутатам. В тоже время руководителям учебных заведений запрещено предоставлять слово для выступления не только народным избранникам, но и представителям политических партий и другим лицам, которые не имеют отношения к образовательному процессу.

Как известно, в августе прошлого года в мэрии Днепра поддержали инициативу о запрете выступлений чиновников на школьных линейках. Тогда родители в разных уголках Украины просили чиновников не приходить на праздники в учебные заведения.

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