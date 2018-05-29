"Отстаивают "скрепы": в оккупированном Донецке на День защиты детей выступит участница российской ЛГБТ-группы

Кроме Катиной, в Донецке также выступит давно уже забытая в России группа "Премьер-министр" и певица Юлия Началова.

В оккупированном Донецке на День защиты детей выступит участница российской ЛГБТ-группы "Тату" Лена Катина.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем Facebook.

Читайте также"Как в Чернобыле": по оккупированной Горловке бегают олени (видео)

"ДНРовцы" позвали выступить на день защиты детей в Донецк бывшую солистку группы "Тату" Лену Катину. Смешно. Люди, которые взялись за оружие и стали убивать своих сограждан, чтобы не интегрироваться в "гейропу" и отстаивать "скрепы", теперь собираются отплясывать под песни одной из самых известных ЛГБТ-групп. "Тату" давно распалась, но Лена Катина продолжает выступать на различных ЛГБТ-фестивалях и вообще геев всячески поддерживает", - написал журналист.

Кроме Катиной, в Донецке также выступит давно уже забытая в России группа "Премьер-министр" и певица Юлия Началова.

Как сообщал УНИАН, поющая в РФ Ани Лорак похвасталась победой на российской премии. Концертное шоу Лорак "Дива" стало "Лучшим шоу года" в России.