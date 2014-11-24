Преподаватель из Львова выиграл суд об отмене русскоязычной страницы в паспорте

Преподаватель Львовского национального университета имени Ивана Франко Святослав Литинский выиграл суд об отмене русскоязычной страницы в украинском паспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял Львовский окружной административный суд.

Львовянин подал в суд на Государственную миграционную службу с требованием убрать вторую страницу украинского паспорта, которая дублирует информацию о гражданине на русском языке.

Сам Литинский о решении суда в свою пользу сообщил на своей странице в сети Facebook: „Ура! Суд удовлетворил мое требование”.

Преподаватель 8 сентября 2014 года обратился с заявлением во Франковский районный отдел города Львова Государственной миграционной службы Украины с заявлением, в котором указал, что "в соответствии с Законом "Об основах государственной языковой политики" и Законом Украины "О едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют его личность или специальный статус", для реализации моего права, закрепленного законами, прошу выдать мне паспорт гражданина Украины только на украинском и, по возможности, на английском языках".

В ноябре львовянин подал иск в суд на Государственную миграционную службу, поскольку его не устраивает вторая страница его украинского паспорта, где вся официальная информация гражданина продублирована на русском языке.

Литинский требовал в Государственной миграционной службы, чтобы они соблюдали Закон "Об основах государственной языковой политики" и удалили дубляж на русском.

В Главном управлении Государственной миграционной корреспонденту УНИАН сообщили, что ведомство будет подавать апелляцию на приговор суда, а также отметили, что миграционная служба не может выполнить такое решение суда, поскольку законом не предусмотрены механизмы его выполнения.