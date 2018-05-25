"Российский след": на первом матче финала ЛЧ в Киеве произошел конфуз (фото)

Логотип российского "Газпрома" заметили на финальном матче женской Лиги чемпионов УЕФА.

Логотип "Газпрома" так и не убрали из оформления стадиона имени Лобановского в Киеве, где 24 мая состоялся Финал женской Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом пишут пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что перед финалом ЛЧ в Киеве демонтировали баннеры с логотипом Газпрома. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский».

В финал вышли ФК «Реал Мадрид» (Испания) и ФК «Ливерпуль» (Великобритания). Публичный просмотр будет проходить на Контрактовой площади.

Публичную безопасность в субботу в Киеве будут обеспечивать около 12 тыс. правоохранителей, в частности, на НСК «Олимпийский» и прилегающей к нему территории - 3,8 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. К этим мероприятиям также присоединятся британские полицейские.