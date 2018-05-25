ВНО по украинскому языку-2018: обнародованы правильные ответы на тест (документ)

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

В сети появились правильные ответы к тесту внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.

Документ обнародован на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования должна собраться до 14 июня для определения порога «сдал/не сдал» для ВНО по украинскому языку и литературе.

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Ответы к ВНО по украинскому языку и литературе

Чтобы самостоятельно узнать примерное количество баллов, можно воспользоваться схемами начисления баллов за выполнения заданий, а также критериями оценивания задания открытой формы с развернутым ответом (собственного высказывания), опубликованным на сайте Центра.

Как сообщал УНИАН, внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоялось 24 мая.

22 мая абитуриенты сдали тест по математике. 23 мая Украинский центр оценивания качества образования опубликовал ответы к тесту ВНО по математике.