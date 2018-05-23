ВНО по математике-2018: обнародованы правильные ответы на тест (документ)

13:01, 23 мая 2018
Общество
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Стали известны результаты теста ЗНО по математике 2018 / фото УНИАН

Ответы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по математике состоится 14 июня. Результаты теста будут объявлены до 15 июня.

Для самостоятельного подсчета баллов можно воспользоваться схемами начисления баллов за выполнения заданий, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом, которые есть на сайте.

ВНО-2018 математика ответы

Как сообщал УНИАН, вчера состоялась первая основная сессия внешнего независимого оценивания. Абитуриенты сдали тест по математике.

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