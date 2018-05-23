ВНО по математике-2018: обнародованы правильные ответы на тест (документ)

Результаты теста будут объявлены до 15 июня.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы на тестовое задание по математике.

Ответы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по математике состоится 14 июня. Результаты теста будут объявлены до 15 июня.

Для самостоятельного подсчета баллов можно воспользоваться схемами начисления баллов за выполнения заданий, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом, которые есть на сайте.

ВНО-2018 математика ответы

Как сообщал УНИАН, вчера состоялась первая основная сессия внешнего независимого оценивания. Абитуриенты сдали тест по математике.