Апелляционный суд снова оставил Рубана под стражей

Соратник Савченко, подозреваемый в подготовке теракта, должен оставаться под стражей до 2 июля.

Апелляционный суд города Киева оставил в силе решение об аресте руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного в марте на линии разграничения с арсеналом оружия.

Читайте такжеАпелляционный суд оставил Савченко под стражей

Об этом сообщает пресс-служба суда. Согласно решению суда первой инстанции, Рубан должен оставаться под стражей до 2 июля.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 04 мая 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная в интересах подозреваемого Рубана В.В., – без удовлетворения», – отмечается в сообщении.

Владимир Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

20 марта Апелляционный суд отклонил жалобу Рубана относительно решения о его содержании под стражей до 6 мая.

Как сообщал УНИАН, переговорщик Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко подозреваются в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения. залога.