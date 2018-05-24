Сумской горсовет создал индустриальный парк «Сумы»

Сумской городской голова Александр Лысенко считает: можно ожидать, что функционирование индустриального парка «Сумы» будет иметь достаточно высокий уровень социально-экономической, финансовой и бюджетной эффективности.

Сумской городской совет создал индустриальный парк «Сумы» и утвердил его концепцию.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 23 мая во время очередной сессии горсовета.

В частности, в документе отмечается, что целью создания индустриального парка «Сумы» является обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города, функционирование и развитие промышленных предприятий, улучшение инвестиционной привлекательности города, активизация экономического и промышленного развития, создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджеты всех уровней, а также развитие современной производственной и рыночной инфраструктуры.

На территории индустриального парка могут быть размещены предприятия, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, а также научно-исследовательскую деятельность, деятельность в сфере информации и телекоммуникаций и относятся к IV-V класса вредности.

«Индустриальный парк «Сумы» создается сроком на 30 лет, который может быть продлен в соответствии с потребностями инициатора создания, управляющей компании и участников индустриального парка. Общая площадь индустриального парка – 23,45 гектара, что может быть разделена на шесть-восемь площадок, площадь которых будет зависеть от потребностей участников. Общая площадь производственных помещений – 48 тысяч квадратных метров. Ожидаемое количество рабочих мест – 1 тыс. 150», – говорится в принятом решении.

Земельный участок индустриального парка «Сумы» расположен на границе территории города, рядом с действующими производствами. Поскольку участок рассматривался как резервная территория для развития северного промышленного узла, она имеет все возможности для недорогого подключения действующих инженерных коммуникаций, что имеют для этого резервные мощности.

В соответствии предположениям, первые производственные мощности в пределах индустриального парка будут запущены в 2021 году, а полное освоение его территории произойдет в течение следующих 7-8 лет.

Во время деятельности индустриального парка «Сумы» планируется привлечь в среднем 1,5 миллиона долларов США прямых инвестиций на 1 га, что в итоге даст около 32,5 млн долл. прямых инвестиций.

С целью достижения максимально эффективного результата от функционирования индустриального парка, в первую очередь будет проводиться работа относительно привлечения «якорного» инвестора – мощной иностранной или отечественной компании, производство которой станет определяющим для основных направлений деятельности в пределах индустриального парка. Другие участники индустриального парка смогут дополнить основное производство, и такой подход позволит сократить затраты всех участников индустриального парка, что будут заниматься производством конечной продукции.

Согласно утвержденной концепции, на территории индустриального парка «Сумы» будут размещены экологически безопасные предприятия с самыми современными системами переработки промышленных отходов, что будет достигнуто путем внедрения инновационных, высокотехнологичных и конкурентоспособных технологий.

«Обобщая основные положения концепции, можно ожидать, что функционирование индустриального парка «Сумы» будет иметь достаточно высокий уровень социально-экономической, финансовой и бюджетной эффективности», – отметил городской голова Сум Александр Лысенко.

Департамент финансов, экономики и инвестиций горсовета должен подготовить и подать в уполномоченный государственный орган пакет документов для включения индустриального парка «Сумы» в Реестр индустриальных парков.