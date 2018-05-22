Заоблачные "платежки" при отсутствующих батареях: житель Новомосковска 15 лет ведет войну с коммунальщиками (видео)
Житель Новомосковска Сергей Телуев купил трехкомнатную квартиру 15 лет назад. Приобретение и установка новых батарей стоила тогда 8000 грн.
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Молодая семья должна была еще выплачивать кредит за квартиру. И хозяин решил оставить все, как есть, и обогревать помещение электричеством. Сергей позвал соседа, пригласил риэлтора и мастера ЖЭКа. Вместе они составили акт о том, что батареи в квартире отсутствуют. К сожалению, директор ЖЭКа этот акт не подписал.
Кроме того, на новых жителей повесили еще и чей-то долг за потребленное тепло в размере 1600 грн. И это только начало истории. Сейчас долг Тулуева составляет больше 20 тысяч гривень.