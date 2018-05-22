Заоблачные "платежки" при отсутствующих батареях: житель Новомосковска 15 лет ведет войну с коммунальщиками (видео)

Житель Новомосковска купил квартиру без центрального отопления, однако ему до сих пор шлют платежки. Сейчас его долг составляет больше 20 тысяч гривень.

Житель Новомосковска Сергей Телуев купил трехкомнатную квартиру 15 лет назад. Приобретение и установка новых батарей стоила тогда 8000 грн.

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Молодая семья должна была еще выплачивать кредит за квартиру. И хозяин решил оставить все, как есть, и обогревать помещение электричеством. Сергей позвал соседа, пригласил риэлтора и мастера ЖЭКа. Вместе они составили акт о том, что батареи в квартире отсутствуют. К сожалению, директор ЖЭКа этот акт не подписал.

Кроме того, на новых жителей повесили еще и чей-то долг за потребленное тепло в размере 1600 грн. И это только начало истории. Сейчас долг Тулуева составляет больше 20 тысяч гривень.