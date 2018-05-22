В Днепре произошла потасовка между сторонниками и противниками единой поместной церкви (видео)

Пока одни читали молитвы, другие пели гимн Украины и народные песни.

Противники поместной церкви пришли под стены облсовета с малыми детьми, беременными женщинами и пенсионерками с иконами. Там их уже ждали АТОвцы с плакатами "самостоятельной Украине – независимую церковь". Между сторонами сразу начались столкновения, толкотня и даже плевки в лицо. Пока одни читали молитвы, другие пели гимн Украины и народные песни. Дети после двух часов под палящим солнцем цепенели.

Как сообщал УНИАН, поместная церковь в Украине может появиться уже летом: президент Петр Порошенко попросил Раду поддержать обращение к Константинополю.