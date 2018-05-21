Аксенов предложил возродить в оккупированном Крыму колхозы

По словам Аксенова, оккупированному Крыму следует пойти по пути формирования коллективных хозяйств.

Руководитель администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов предложил возобновить работу колхозов на территории полуострова. Соответствующую инициативу он озвучил на заседании российского Совета министров Крыма 21 мая.

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«Уничтожение колхозов и совхозов в советское время – это отрицательный пример того, как можно очень быстро развалить сельское хозяйство... Возможно, пойти по пути, когда «Корпорация развития» выкупила бы паи у людей и частников, и вернула бы их назад в государственную собственность, чтобы пойти опять по пути формирования коллективных хозяйств. Ничего иначе не получится», - цитируют Аксенова российские СМИ, передает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина обратилась в международный трибунал из-за незаконного строительства Крымского моста.