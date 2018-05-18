Google разработала 3D-экскурсии достопримечательностями украинской столицы (видео)
20:36, 18 мая 2018Общество
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Подняться на самые высокие сооружения столицы, или же спуститься в подземелья теперь можно не выходя из дома.
Одна из крупнейших интернет-корпораций мира разработала 3D-экскурсии достопримечательностями украинской столицы.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Подняться на самые высокие сооружения столицы, или же спуститься в подземелья теперь можно не выходя из дома. Для этого нужны лишь очки виртуальной реальности. Наш корреспондент испытал их на себе.
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