Google разработала 3D-экскурсии достопримечательностями украинской столицы (видео)

Подняться на самые высокие сооружения столицы, или же спуститься в подземелья теперь можно не выходя из дома.

Одна из крупнейших интернет-корпораций мира разработала 3D-экскурсии достопримечательностями украинской столицы. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Каменце-Подольском открылся туристический сезон (видео) Подняться на самые высокие сооружения столицы, или же спуститься в подземелья теперь можно не выходя из дома. Для этого нужны лишь очки виртуальной реальности. Наш корреспондент испытал их на себе.

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