Несезон-2018: в сети показали грустные фото курортной жемчужины Крыма

19:22, 17 мая 2018
Общество
1279

В оккупированной Ялте городской сад в центре набережной находится в плачевном состоянии.

Читайте также"Туристы ломанулись": в сети показали фото пустого Крымского моста в первый день после открытия

Об этом говорится на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Запустение части городского сада в самом центре набережной Ялты. Бамбука большей части нет, всё перекопано траншеями, заросло огромными сорняками, куча мусора, туалетных бумажек и разбитого бетона", - отмечается в подписи под фото.

Ранее СМИ сообщали, что в оккупированной Керчи на морском причале за зданием по Адмиралтейскому проезду устроили свалку мусора.

Также в сети опубликовали фото разрушенных пляжей Крыма – на них валяется неубранный мусор, лестницы и подходы к воде разбиты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#пляж#Ялта