Несезон-2018: в сети показали грустные фото курортной жемчужины Крыма
В оккупированной Ялте городской сад в центре набережной находится в плачевном состоянии.
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Об этом говорится на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Запустение части городского сада в самом центре набережной Ялты. Бамбука большей части нет, всё перекопано траншеями, заросло огромными сорняками, куча мусора, туалетных бумажек и разбитого бетона", - отмечается в подписи под фото.
Ранее СМИ сообщали, что в оккупированной Керчи на морском причале за зданием по Адмиралтейскому проезду устроили свалку мусора.
Также в сети опубликовали фото разрушенных пляжей Крыма – на них валяется неубранный мусор, лестницы и подходы к воде разбиты.