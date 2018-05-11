Сына нардепа Попова за разбойное нападение осудили на 5 лет условно
Оболонский районный суд Киева объявил приговор сыну народного депутата Украины Игоря Попова Богдану и Владиславу Чобану, согласно которому приговорил их к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком сроком на два года за разбойное нападение на магазин. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
"Если они в течение этих двух лет не совершат ни одного преступления, то судимость может быть погашена. В противном случае будет применена совсем другая мера наказания в виде лишения свободы на 5 лет", - заявила она.
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По ее словам, при принятии решения коллегия судей в составе председательствующего Владислава Девятко, Алексея Дыбы и Тараса Андрейчука учла, в частности, раскаяние обвиняемых и согласие пострадавших с этой мерой наказания.
"При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние обоих обвиняемых в совершенном преступлении. Кроме того, были допрошены пострадавшие - это были две продавщицы магазина и владелец непосредственной этого магазина. И они также согласились с предложенной прокуратурой мерой наказания. Суд учел то, что оба обвиняемые были несовершеннолетними", - пояснила пресс-секретарь.
При этом, Инна Свинаренко уточнила, что именно о такой мере наказания просила прокуратура.
Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2017 года народный депутат Попов (фракция Радикальной партии) написал в Facebook, что его 14-летний сын Богдан принял участие в попытке ограбления магазина. Также он попросил «не связывать» его «горе с политикой или с чьими-то интригами».
По информации полиции, в Киеве двое несовершеннолетних, угрожая продавцам и посетителям оружием, забрали из кассы магазина 2,5 тыс. грн.
Суд избрал Богдану Попову и его 15-летнему сообщнику Владиславу Чубану меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
6 февраля 2018 года полиция завершила расследование этого уголовного производства.
Следователи расследовали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, недавно сын заместителя министра образования Украины совершил вооруженное нападение.