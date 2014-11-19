Военные отбили атаки на Донецкий аэропорт, боевики понесли значительные потери

Силы Антитеррористической операции отбили несколько атак боевиков на Донецкий аэропорт, враг понес значительные потери.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«На донецком направлении в течение суток боевики из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия пять раз обстреливали Донецкий аэропорт, также было несколько попыток атаковать позиции сил АТО», - сообщил он.

По его словам, украинские военные все атаки успешно отбили, враг понес крупные потери.

Кроме того, из гранатометов и минометов боевики обстреляли позиции сил АТО близ сел Пески, Троицкое, Веселое. Также боевики из артиллерии и минометов трижды обстреляли украинские опорные пункты возле г. Авдеевка.