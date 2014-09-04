Батальоны спецназначения отбили несколько атак боевиков на Луганщине

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины со ссылкой на информацию начальника Департамента организации деятельности милиции особого назначения Виктора Чалавана, 3 сентября около 20.00 рота милиции специального назначения «Кременчуг» в районе села Трехизбенка Луганской области вошла в боевое столкновение с группой вооруженных боевиков численностью до 15 человек.

Читайте такжеЗа сутки силы АТО уничтожили более 120 террористов и российских военныхВ ходе боя бойцы роты помешали переходу противника через реку Северский Донец и взорвали понтонную переправу, которой тот пользовался. В бою легкое ранение получил рядовой милиции Артем Кравченко, легкую контузию - командир роты «Кременчуг» прапорщик милиции Олег Беркеля.

В тот же день около 21.30 с территории Российской Федерации в направлении блокпоста возле села Дамба Луганской области был нанесен удар реактивной системой залпового огня БМ21 «Град». В связи с чем бойцы спецбатальона «Киевщина» передислоцировались и продолжили выполнение боевого дежурства. В результате обстрела российскими ракетами младший сержант милиции Анатолий Запорощенко получил легкое ранение. Медицинская помощь была оказана на месте.

Читайте такжеВ зону АТО отправились 70 бойцов батальона "Киевщина"В тот же день мобильный патруль спецбатальона «Шторм» перехватил колонну вооруженных сепаратистов - 2 легковых автомобиля и микроавтобус «Газель». В результате огневого контакта противник, потеряв двух боевиков, отступил в зону, контролируемую террористами. В батальоне пострадавших нет.

Батальоны МВД специального назначения продолжают нести боевое дежурство на блокпостах, охраняют и обеспечивают роботу инженерно-саперных частей АТО.