На кинофестивале в Каннах состоялась премьера фильма "Донбасс" украинского режиссера

Фильм претендует на призы конкурса "Особый взгляд", где также участвуют 19 картин.

В рамках 71-го Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера нового фильма Сергея Лозницы "Донбасс", снятого при поддержке Госкино.

Картина участвует в конкурсной программе "Особый взгляд" и открывала эту секцию, передает lb.ua.

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На премьеру приехал режиссер, продюсеры и участники съемочной группы. Во время представления фильма Лозница рассказал, что на создание фильма его сподвиг просмотр любительского ролика на ютубе. "Добро пожаловать на Донбасс", - завершил он презентацию.

"Фильм показывает ужасающую изнанку войны", "умная политическая сатира", – пишут в отзывах те, кто успел посмотреть.

"Донбасс" снимался в ко-продукции четырех стран - Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. В ролях снимались как украинские, так и российские актеры, в частности, Татьяна Яценко, Георгий Делиев, Нина Антонова, Наталья Бузько и другие.

Прокат фильма в Украине обещают в 2018 году.

Фильм претендует на призы конкурса "Особый взгляд", где также участвуют 19 картин.