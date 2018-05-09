"Сдохни!": в Днепре 9 мая произошла потасовка между пенсионерами и полицейскими (видео)

После достижения своей цели, митингующие пошли колонной в сторону памятника Славы в Днепре.

9 мая в Днепре во время возложения венка в виде звезды к памятнику генералу Пушкину произошла потасовка между пенсионерами и сотрудниками полиции.

Полицейские запретили "Союзу советских офицеров" возложить венок в виде звезды к памятнику генерала Пушкина. Это возмутило Виктора Марченко, главу запрещенной в судебном порядке общественной организации, передает "Информатор".

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"После продолжительных изречений "советские офицеры" со своими единомышленниками решили, несмотря ни на что, все-таки возложить "звезду" к памятнику", - говорится в сообщении.

Марченко начали активно поддерживать пенсионеры, в результате чего произошла потасовка. Пожилые женщины нападали на патрульных, покрывали их нецензурной бранью и помогли "офицерам" пронести венок.

Во время потасовки одна из участниц кричала полицейскому: "Сдохни!".

Как сообщал УНИАН, в Украине в мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие более 460 тыс. человек.