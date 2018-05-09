День победы в Украине: открыто пять уголовных производств, составлено 16 админпротоколов

В Украине в мероприятиях ко Дню Победы приняли участие более 460 тыс. человек.

В Украине в мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие более 460 тыс. человек.

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Как сообщили в департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины, об этом заявил первый заместитель главы ведомства Сергей Яровой.

"В целом по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялось около 1600 мероприятий, в них приняли участие более 460 тысяч человек. В усиленном режиме работали 27 тысяч правоохранителей", - отметил первый заместитель министра.

Он также сообщил, что всего в органы полиции доставлены 28 человек, в отношении 16 из них составлены админпротоколы, в частности по ст. 173-3 КУоАП ("Изготовление и пропаганда георгиевской ленты»).

Кроме того, открыто пять уголовных производств. Четыре по ст. 436-1 УК ("Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики") и одно по ч.1 ст.125 УК ("Умышленное легкое телесное повреждение»).

"Грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано", - добавил Яровой.