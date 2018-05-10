Заложники Кремля

7 мая Владимир Путин, после очередного повторения присяги президента РФ, выступил с пространной речью о прекрасном будущем России. Девятнадцатый год стоя на Олимпе российской власти, он прямом сказал, что времени на раскачку нет и нужно напряженно работать. Это тем более примечательно, что еще после истечения своего второго срока бессменный российский лидер сравнивал свою работу с работой «раба на галерах». Сейчас же уровень амбиций значительно вырос.

Обращаясь с программной речью на ближайшую шестилетку, хозяин Кремля начал приветствовать «соотечественников за рубежом», которые, по его убеждению, смотрели и слушали торжественную церемонию его переоформления на должности главы РФ на новый срок. Вряд ли кто-то забыл, что именно «защита» так называемых соотечественников, или точнее русскоязычных, которых особо никто не спрашивал, хотят ли они такой «опеки», стала поводом для российской оккупации Крыма и Донбасса. И «забота» о российских соотечественниках – повод для всех соседей РФ серьезно напрячься.

Российская политическая элита любит размышлять о страданиях «соотечественников» за рубежом, автоматически делая из этих людей пятую колонну, поскольку, в российском понимании, эти люди должны разрушать страны, в которых они живут, всячески им вредить. Естественно, не просто так, а ради великой России.

Вряд ли кто-то забыл, что именно «защита» так называемых соотечественников, или точнее русскоязычных, которых особо никто не спрашивал, хотят ли они такой «опеки», стала поводом для российской оккупации Крыма и Донбасса

Однако интерес к людям, которых они грозятся «защищать», полностью пропадает, как только на захваченной территории появляется российский флаг и российские порядки. Простой человек автоматически становится крепостным. Ситуация на оккупированном Донбассе - наглядное тому подтверждение. И дело тут не только в комендантском часе, который принес «русский мир».

Месяц назад группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, которых Москва назначила «представлять» оккупированный Крым, зарегистрировали два законопроекта, согласно которым жителей ОРДЛО предлагается прировнять к гражданам РФ в части вопроса трудоустройства и миграционного учета. В частности, речь идет об отмене патента (разрешения) на работу и аннулирование правила об ограниченном пребывании на российской территории (не более 90 дней в течение 180 суток). Любопытно, что данные законопроекты не подписал многолетний и опытный «защитник соотечественников» Константин Затулин. С гуманитарной точки зрения решение понятное, особенно, если учесть, что российские гаулейтеры освободили жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей от работы, закрыв заводы и затопив шахты.

Никто не хочет строить российские недореспублики, где у человека вообще нет прав, только угроза попасть на подвал

Но нет. Оказывается, данные законопроекты зарубили в администрации президента. Того самого президента, который передавал привет «соотечественникам» из главного зала Кремля. Ведь на захваченном Донбассе многие слушали и смотрели выступление Путина по телевизору, поскольку оккупанты, первым делом, вырубили все украинские каналы, чтобы заполнить их место псевдороссийским величием.

Самое забавное, это объяснение, почему АП Путина фактически наложила вето на рассмотрение этих законов. Дело не в новом пакете санкций, который могут ввести или не ввести за фактическую аннексию Донбасса де-юре. Все намного проще. Никто не хочет строить российские недореспублики, где у человека вообще нет прав, только угроза попасть на подвал. А кремлевские чиновники прекрасно понимают, что те, кто остался и не захотел ехать в свободную Украину, соберут чемоданы и навсегда уедут с разоренного Донбасса, который уже даже не стоит на коленях, а лежит в руинах, в ту же Россию. В России же они совсем не нужны.

Выход из этой ситуации простой - выключить российский телевизор, и ехать в свободную Украину. Правда, это не касается тех, кто воевала против своей страны. Им амнистию придется заслужить.

Роман Цимбалюк, Москва