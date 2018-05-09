Путин бы плакал: в сети появилась альтернативная версия скандального видео с концерта "Интера" к 9 мая

В ролике можно увидеть растроганного Путина, пропагандиста Киселева и Лаврова.

Журналисты потроллили "Интер", использовав скандальный фрагмент видео с концерта телеканала к 9 мая, в котором ведущий Андрей Доманский рассказывает о "фашистских преступниках".

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Соответствующий ролик ТСН опубликовал на своей странице в Facebook. "Большинство интернет-пользователей возмутил фрагмент концерта к 9 мая на телеканале "Интер". Мы же нашли тех, кому он действительно понравился", - говорится в подписи к ролику.

Как можно увидеть на видео, ведущие стоят под флагом Российской Федерации. В ролике ТСН Доманского и его напарницу внимательно слушают Путин, Лавров и пропагандист Киселев.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.