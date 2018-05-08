Ингаляционная токсическая реакция: Супрун прокомментировала состояние отравившихся в Черкассах детей

По словам главы Минздрава, отравление произошло локально на территории школы, за ее пределами пострадавших нет.

У всех учеников и учителей черкасской ООШ №8, которым стало плохо во время школьной линейки, наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

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Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, которая навестила пострадавших в Черкассах детей вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«По состоянию на сейчас, по уточненной информации, госпитализированы 50 детей и двое взрослых. 11 детей находятся в реанимации, все стабильные. У всех пострадавших наблюдается ингаляционная токсическая реакция», - написала глава Минздрава.

Супрун уточнила, что отравление произошло локально на территории школы, где проходила линейка. За ее пределами пострадавших нет. Пострадавшие дети – разного возраста, и пострадали на улице или в помещении школы.

В данный момент ожидаются результаты анализов почвы, воды и воздуха для установления причин отравления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая, в Черкассах в общеобразовательной школе №8 во время линейки начали массово терять сознание учащиеся. По состоянию на 14:30 в больницу были доставлены 53 ребенка и два учителя. 11 учеников находятся в реанимации в состоянии средней тяжести. Всего на линейке находились 424 ученика.

Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отметила, что с целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся химико-радиологической лабораторией ГСЧС на территории школы проведены замеры воздуха на содержание опасных химических веществ. По данным спасателей, превышение содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено.

Лабораторией Госпродпотребслужбы города Черкассы взяты пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. Результаты исследований ожидаются к 16 часам сегодняшнего дня.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.