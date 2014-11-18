​В Полтавской области перевернулся автобус с 30 пассажирами

В результате аварии двое пассажиров погибли на месте происшествия, еще несколько человек травмированы. Об этом на странице в соцсети написал глава пресс-службы управления МВС в Полтавской области Юрий Сулаев.

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В сообщении говорится, что ДТП произошло около 8.30.В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа милиции, медики и спасатели.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.