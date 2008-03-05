Полковнику УПА вручили Золотой крест, которого он был удостоен в 1946 году

Сегодня, 5 марта, состоялась торжественная сессия Львовского областного совета, во время которой полковнику Василю ЛЕВКОВИЧУ (псевдо "Вороний") вручили Золотой крест боевой заслуги УПА, которым он был награжден еще в звании майора. Этой награды В.ЛЕВКОВИЧ был удостоен в 1946 году как командир Военного округа УПА “Буг”, включающий в себя всю северную часть Львовской области и часть Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, награду вручил лучший лицеист лицея имени Героев Крут под исполнение гимна националистов «Зродились ми великої години».

В торжественной церемонии приняли участие ветераны УПА, председатель Ивано-Франковского областного совета Игорь ОЛИЙНЫК, первый заместитель председателя Волынского областного совета Владимир БАНАДА, председатель Тернопольского областного совета Михаил МИКОЛЕНКО, председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК, в.и.о председатели Львовской ОДА Николай КМИТЬ, сотрудник Украинского института национальной памяти Владимир ВЯТРОВИЧ, лицеисты Львовского лицея им. Героев Крут.

"Я очень тронут, что через столько лет получил эту награду. Она дорога мне тем, что ее еще при жизни назначил генерал УПА Роман Шухевич. Я благодарен историкам, которые нашли в архивах документы и Львовскому областному совету, изготовившему награду", - сказал во время церемонии награждения В.ЛЕВКОВИЧ.

“Во Львове восстановили историческую справедливость. Речь идет о том, что согласно рассекреченным теперь архивами СБУ, удалась найти копию приказа № 1/46 от 15 марта 1946 года о награждении Василя ЛЕВКОВИЧА Золотым крестом боевой заслуги УПА. Награду ему присудила УГВР, а приказ подписал Генерал Тарас Чупринка (Роман Шухевич). За всю историю Золотой крест получили только 20 человек”, - об этом было поставлено в известность во время торжественного сессионного заседания Львовского областного совета.

После церемонии награждения депутаты Львовского областного совета приняли решение выделить 300 тысяч гривен материальной помощи В.ЛЕВКОВИЧУ (который на данный момент проживает в городе Червонограде) для приобретения квартиры в городе Львове.