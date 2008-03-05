Представитель Президента в АРК требует рассматривать каждый самозахват земли

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Леонид ЖУНЬКО предлагает власти Крыма создать рабочие группы для рассмотрения каждого факта самозахвата земли.

Как сообщили УНИАН в Представительстве, Л.ЖУНЬКО обратился с письмом к председателю Верховной Рады АРК Анатолию ГРИЦЕНКО и председателю Совета министров автономии Виктору ПЛАКИДЕ с предложением срочно создать рабочие группы из числа депутатов, представителей органов исполнительной власти, правоохранительных структур, местного самоуправления и общественности по каждому факту самозахватов репатриантами земельных массивов.

В письме Л.ЖУНЬКО отмечает, что в последнее время "в крымско-татарской среде автономии активизировались протестные акции из-за отсутствия практических шагов в решении жилищной проблемы и земельных вопросов, в частности, по предоставлению участков под индивидуальное строительство или выделение квартир и нерешением конфликтных ситуаций в местах самозахватов". "Стороны, которые имеют правовые акты на земельные участки, которые захвачены без правовых оснований, намереваются принимать меры относительно их возвращения, а участники самозахватов в ответ не собираются их освобождать до принятия решений в свою пользу властными структурами", - идет речь в сообщении Представительства.

Крымский представитель главы государства предлагает созданным рабочим группам предоставить полномочия на протяжении 10 дней изучить положение на местах самозахватов, рассмотреть варианты решения конфликтных ситуаций, которые бы отвечали нормативно-правовой базе, и подготовить предложения для принятия окончательных решений относительно решения данной проблемы.