Власти готовят решение о компенсации гражданам убытков от войны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Украинские власти готовят решение о компенсации гражданам убытков, причиненных военными действиями», - отметил он.

Читайте такжеКабмин рассмотрит вопрос компенсации за потерю жилья в зоне АТОПо словам Лысенко, после принятия этого решения люди смогут получить материальное возмещение и отремонтировать собственное жилье или приобрести другое жилье в более безопасном месте.

Для получения компенсации нужно будет документально зафиксировать повреждения и разрушения, отметил Лысенко.