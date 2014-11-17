Власти готовят решение о компенсации гражданам убытков от войны
14:10, 17 ноября 2014Общество
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Украинские власти готовят решение о компенсации гражданам убытков, причиненных военными действиями на востоке Украины.
Власть готовит решение о компенсации гражданам убытков
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Украинские власти готовят решение о компенсации гражданам убытков, причиненных военными действиями», - отметил он.
Читайте такжеКабмин рассмотрит вопрос компенсации за потерю жилья в зоне АТОПо словам Лысенко, после принятия этого решения люди смогут получить материальное возмещение и отремонтировать собственное жилье или приобрести другое жилье в более безопасном месте.
Для получения компенсации нужно будет документально зафиксировать повреждения и разрушения, отметил Лысенко.
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