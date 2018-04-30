Патриарх Филарет в Европарламенте помолится об Украине

Он также посетит украинских военных, которые проходят реабилитацию в Бельгии.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в Европейском парламенте помолится об Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, служба состоится 2 апреля в специальной молитвенной комнате Европарламента.

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В этот же день патриарх Филарет примет участие в двух конференциях: «Цена российской агрессии в Украине: свидетельство похищений, пыток и убийств» и «Украина времен независимости: взгляд Православной церкви Киевского патриархата на изменяющееся общество».

На следующий день предстоятель УПЦ КП Филарет посетит украинских военнослужащих, которые проходят медицинскую реабилитацию в военном госпитале королевы Астрид, а также пообщается с представителями украинской общины в Бельгии.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху относительно предоставления томоса на автокефалию православной церкви в Украине.