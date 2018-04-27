По Киеву промчались "скорые" с ранеными бойцами АТО

Также волонтер опубликовала фотографии раненых военных в госпитале.

В центре Киева 27 апреля было замечено большое количество машин экстренной медицинской помощи с включенными "мигалками", которые ехали по бульвару Леси Украинки в направлении к Бессарабской площади.

Из собственных источников "Обозреватель" узнал, что кареты скорой помощи перевозили в Центральный военный госпиталь раненых бойцов АТО, доставленных бортом в Киев.

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Как написала волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, раненые находятся в тяжелом состоянии.

"По Киеву снова неслись скорые с ранеными, прибыл новый борт в госпиталь. На передовой обострение, четвёртый год наши защитники отдают свои жизни за нашу мирную жизнь. Раненые тяжелые, есть в критическом состоянии", ― сообщила Юсупова.

Как сообщал штаб, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 52 раза открывали огонь на Донбассе. Трое украинских военных получили ранения, еще двое – боевые травмы.