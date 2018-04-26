Умер знаменитый украинский актер: что известно об Олеге Треповском
Народный артист Украины, актер театра и кино Олег Треповский умер в возрасте 52 лет. Он ушел из жизни 25 апреля, но о его смерти стало известно через сутки.
Информации о причинах смерти артиста пока нет.
Биография
Олег Треповский родился 28 октября 1965 года в Волгограде. В 1992 году окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого.
С 1992 года — актер киевского Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. В 1995 году дебютировал в кино.
В 2011 году получил звание народного артиста Украины.
В 2017 году за исполнение главной роли в короткометражном фильме "Голден лав" был номинирован на получение Национальной кинопремии "Золотая юла" в категории "Лучший актер".
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Театральные работы
«Молодые годы короля Людовика» (1993) — Людовик;
«История одной страсти» (1994) — Мистер Генри;
«Ревность» (1995) — Сергей Петрович, Андрей Иванович;
«Школа скандала» (1995) — От автора;
«Тойбеле и ее демон» (1996) — Алхонон;
«Любовь студента» (1996) — Онуфрий;
«Приключения на волшебном шаре» (1997) — Леший;
«Тайны мадридского двора» (2000) — Франциск;
«В плену страстей (Каменный властелин)» (2002) — Дон Жуан;
«Ангелок, или Сексуальные неврозы наших родителей» (2009) — врач;
«Сто пятая страница про любовь» (2010) — Он, сегодня;
«Чуть мерцает призрачная сцена... (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)» (2011);
«Циничная комедия» по мотивам пьесы В. Шекспира «Мера за меру» (2012) — Винченцо, герцог венский.
Фильмография
1995 – "Вальдшнепы", роль – Вовчик, профессор-лингвист, беспартийный, друг Дмитрия;
1999 – т/с "День рождения Буржуя", Губанов;
1999 – "Школа скандала";
2002 – "Право на защиту", Крылов;
2004 – "Пепел Феникса", Тадеуш Шепильский;
2005 – "Косвенные улики", Дедов;
2006 – т/с "Возвращение Мухтара 3", Леонид;
2006 – "Городской романс", врач-психиатр;
2006 – т/с "Девять жизней Нестора Махно", следователь Кирилл Игнатьевич;
2006 – "Дурдом", отец Алеши;
2006 – "Пороки и их поклонники", Ослов;
2006 – т/с "Семьянин";
2007 – т/с "Возвращение Мухтара 4", электрик;
2008 – "Про Любовь", Гарик;
2009 – т/с "Сваты 3", директор хлебозавода;
2009 – "Чужие души", Бояренцев Олег Николаевич;
2010 – т/с "Смерть гладиатора";
2010-2013 – т/с "Ефросинья", Сергей Королев;
2012 – "Джамайка", Гоша;
2012-2013 – т/с "Сваты" 6 эпизод;
2014 – "Братские узы", Михаил;
2016 – к/м "Голден лав", Виктор;
2018 – "Тайный дневник Симона Петлюры", Самуил Шварцбард.