Умер знаменитый украинский актер: что известно об Олеге Треповском

Наибольшую популярность Треповскому принесли роли в сериалах "День рождения Буржуя", "Слуга народа" и "Сваты".

Народный артист Украины, актер театра и кино Олег Треповский умер в возрасте 52 лет. Он ушел из жизни 25 апреля, но о его смерти стало известно через сутки.

Информации о причинах смерти артиста пока нет.

Биография

Олег Треповский родился 28 октября 1965 года в Волгограде. В 1992 году окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого.

С 1992 года — актер киевского Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. В 1995 году дебютировал в кино.

В 2011 году получил звание народного артиста Украины.

В 2017 году за исполнение главной роли в короткометражном фильме "Голден лав" был номинирован на получение Национальной кинопремии "Золотая юла" в категории "Лучший актер".

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Театральные работы

«Молодые годы короля Людовика» (1993) — Людовик;

«История одной страсти» (1994) — Мистер Генри;

«Ревность» (1995) — Сергей Петрович, Андрей Иванович;

«Школа скандала» (1995) — От автора;

«Тойбеле и ее демон» (1996) — Алхонон;

«Любовь студента» (1996) — Онуфрий;

«Приключения на волшебном шаре» (1997) — Леший;

«Тайны мадридского двора» (2000) — Франциск;

«В плену страстей (Каменный властелин)» (2002) — Дон Жуан;

«Ангелок, или Сексуальные неврозы наших родителей» (2009) — врач;

«Сто пятая страница про любовь» (2010) — Он, сегодня;

«Чуть мерцает призрачная сцена... (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)» (2011);

«Циничная комедия» по мотивам пьесы В. Шекспира «Мера за меру» (2012) — Винченцо, герцог венский.

Фильмография

1995 – "Вальдшнепы", роль – Вовчик, профессор-лингвист, беспартийный, друг Дмитрия;

1999 – т/с "День рождения Буржуя", Губанов;

1999 – "Школа скандала";

2002 – "Право на защиту", Крылов;

2004 – "Пепел Феникса", Тадеуш Шепильский;

2005 – "Косвенные улики", Дедов;

2006 – т/с "Возвращение Мухтара 3", Леонид;

2006 – "Городской романс", врач-психиатр;

2006 – т/с "Девять жизней Нестора Махно", следователь Кирилл Игнатьевич;

2006 – "Дурдом", отец Алеши;

2006 – "Пороки и их поклонники", Ослов;

2006 – т/с "Семьянин";

2007 – т/с "Возвращение Мухтара 4", электрик;

2008 – "Про Любовь", Гарик;

2009 – т/с "Сваты 3", директор хлебозавода;

2009 – "Чужие души", Бояренцев Олег Николаевич;

2010 – т/с "Смерть гладиатора";

2010-2013 – т/с "Ефросинья", Сергей Королев;

2012 – "Джамайка", Гоша;

2012-2013 – т/с "Сваты" 6 эпизод;

2014 – "Братские узы", Михаил;

2016 – к/м "Голден лав", Виктор;

2018 – "Тайный дневник Симона Петлюры", Самуил Шварцбард.