Короткая память: почему о ликвидаторах аварии на ЧАЭС государство помнит один день

Сегодня скорбная дата - 32 года назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа. Эксперты сравнивают взрыв на ЧАЭС с «грязной бомбой» - в отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, основным поражающим фактором Чернобыля стало радиоактивное заражение. Оно охватило не только Украину, Беларусь и Россию, но и большую часть Европы – вплоть до Италии. Впоследствии, загрязнение было отмечено в арктических зонах, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Сигнал о пожаре на ЧАЭС поступил 26 апреля 1986 года в 1 час 28 минут. Туда немедленно были направлены 240 человек личного состава Киевского областного управления пожарной охраны. К 7 часам утра пожар на 4-м блоке был ликвидирован.

Низкий поклон и вечная память пожарным, которые отвели беду от всего мира. Из средств защиты у них были только брезентовая роба, рукавицы и каски. Но они не дали перекинуться огню с четвертого блока ЧАЭС на третий, не дали погибнуть половине Земли. Причем об уровнях радиации никто даже не задумывался. 600 тысяч ликвидаторов, из которых 60 тысяч умерли в первые десять лет после катастрофы, еще 165 тысяч стали инвалидами, подарили жизнь другим. И за это им - огромная благодарность!

О Чернобыле много рассказов, и у каждого ликвидатора свой: как «чистили» радиацию салом и самогоном, как жалели солдатиков, которые голыми руками собирали радиоактивные осколки, как на мойке салаг не переодевали – не во что было

Моему мужу суждено было выжить. Он с первых дней аварии был «откомандирован» в Чернобыль в составе колонны дальнобойщиков, которых экстренно сняли с рейсов. Тогда ему исполнилось всего лишь 28 лет.

О Чернобыле много рассказов, и у каждого ликвидатора свой: как «чистили» радиацию салом и самогоном, как жалели солдатиков, которые голыми руками собирали радиоактивные осколки, как на мойке салаг не переодевали – не во что было. А мой муж, который из колонны на то время элитных водил-дальнобоев только один остался в живых, чаще всего вспоминает «сладкую» историю: как, стоя в очереди на дезактивацию под ломящимися от плодов ветками шелковицы, не выдержал и поддался соблазну – вылез на фуру и стал лопать. Говорит, больше никогда в жизни таких ягод - сладких и огромных - не ел.

Еще вспоминается - через несколько дней после взрыва мир потрясли фотографии дымящихся развалин четвертого энергоблока. Их делали, без преувеличения, герои-фотокорреспонденты, среди которых был, к примеру, Владимир Репик. Они в первые дни облетали на вертолете электростанцию вместе со специалистами. Разве ж тогда думали о том, что с ними будет дальше - вертолет зависал всего в 25 метрах над ядерной бездной.

Да, тогда о здоровье ликвидаторам думать было некогда. Как результат: по данным чернобыльских организаций, примерно 38 тысяч ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС умирает ежегодно. Ужасающая статистика.

…Сегодня во всей стране пройдут торжественные собрания, мероприятия, митинги. Власти будут толкать на них речи о героях-чернобыльцах, об их подвиге, который всегда будет у нас в сердцах, раздавать подарки. Ну, в общем, все в «лучших традициях». А потом – полное забвение. До следующей «даты» ликвидатор остается с 200 гривнями на оздоровление и мизерной пенсией. Все.

Такая, вот, короткая у государства память – от даты до даты.

Нана Черная