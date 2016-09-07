Юристы и чернобыльцы будут инициировать проверку использования донорских средств на строительство саркофага на ЧАЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Союза юристов Украины Святослав Пискун заявил журналистам сегодня в Киеве после подписания Меморандума о сотрудничестве между обеими вышеуказанными общественными организациями.

“Я думаю, придет время, и правоохранительные органы еще спросят у власть имущих, которые использовали деньги, предоставленные нам Европой на строительство саркофага, где те деньги — миллиарды долларов, и почему до сих пор саркофага. Вы слышали хоть одно дело о хищении денег на Чернобыльской атомной электростанции?”, - сказал Пискун.

Отвечая на вопрос, будет ли инициировать Союз юристов соответствующие проверки, Пискун отметил: “Обязательно! Мы сейчас поработаем, мы нашей экспертной комиссии дадим задание изучить вопрос, сколько было истрачено денег на строительство саркофага, а затем этот вопрос (расходования средств) должны проверить и Национальное антикоррупционное бюро, и Генеральная прокуратура Украины. Потому что дымит 30 лет, украинцы мрут, а саркофага нет”.

Справка УНИАН. Украина привлекает донорскую помощь для реализации чернобыльских проектов с 1993 года. Одним из ключевых партнеров нашей страны в этой сфере является ЕБРР. Под эгидой банка сформирован Счет ядерной безопасности. Средства в него вкладывают Бельгия, Канада, Дания, Европейский Союз, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Россия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина и Соединенные Штаты Америки.