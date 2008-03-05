Украина - первая в мире по темпам вымирания населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национального совета по вопросам здравоохранения населения при Президенте Украины, профессор Николай ПОЛИЩУК сегодня на круглом столе, организованном при содействии Благотворительного фонда “Развитие Украины”.

“За 14 лет украинцев стало меньше на 5 миллионов. Это - очень высокий показатель”, - сказал Н.ПОЛИЩУК. По его словам, тревогу вызывает то, что наблюдается сверхсмертность не только детей или стариков, а именно людей трудоспособного возраста. ”По этим показателям Украина опережает Европу в три-четыре раза. Чаще всего у нас умирают от курения - ежегодно 100-110 тысяч (из них 10% пассивные курильщики), от алкоголизма – свыше 40 тысяч ежегодно, и травматизма. Также, по сравнению с цивилизованными странами, продолжительность здоровой жизни у нас на 15 лет меньше”, - отметил Н.ПОЛИЩУК.

Основной причиной этого, по его мнению, является бездуховность, низкая образованность и культура людей.

На вопрос, в каких регионах Украины наибольший процент смертей, директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла ЛИБАНОВА сообщила, что “это - регионы, начиная с Кировоградской области, к востоку и югу. Я называю эту зону - "черный пояс Украины". Этому способствует структурная занятость на мощных промышленных производствах. Важным фактором является плохая экология, в частности некачественная питьевая вода, и специфический образ жизни - именно в восточных регионах страны наибольший процент людей, больных алкоголизмом”.

Э.ЛИБАНОВА заметила, что основная причина глубинных процессов депопуляции - высокая смертность нашего населения, так, 65% новорожденных мальчиков не доживают до 65 лет. “Для воспроизводства нации нужно, чтобы женщина родила в среднем 2 детей - только тогда поколение детей заменит поколение родителей. Когда же население становится старше - исчерпывается структурный потенциал нации. Чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону - на 10 украинских женщин должно рождаться 23-24 ребенка, а реально рождается 13. А украинская женщина не хочет рожать, она вышла за пределы семьи и стремится социально реализоваться”, - отметила Э.ЛИБАНОВА.

Высказывая свое мнение относительно проблемы нежелания украинской женщины рожать детей, директор по внешним связям Благотворительного фонда «Развитие Украины» Власта ШОВКОВСКАЯ заметила, что женщинам, которые достигли определенной социальной стабильности и строят карьеру, тяжело смириться с потерей трех лет своей жизни. “Большинство женщин не могут позволить себе иметь более двух детей. Иметь много детей в нашей стране могут позволить себе или богатые люди, или бедные”, - считает В.ШОВКОВСКАЯ.

Этот тезис поддержала и Э.ЛИБАНОВА: “Больше всего детей – в бедных странах и бедных семьях". "Это - общая мировая тенденция”, - отметила она.

По словам Э.ЛИБАНОВОЙ, одним из важным факторов депопуляции украинской нации является миграция. “За рубежом работает 2 миллиона украинцев. И проблема не в том, что люди едут работать, а в том, что они во что бы то ни стало хотят остаться в других странах, и вывезти туда свои семьи. Другой аспект трудовой миграционной проблемы то, что в Украине остаются безнадзорными дети работников, часто брошенные на произвол судьбы”, - отметила Э.ЛИБАНОВА.