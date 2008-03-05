В ближайшее время Газпром даст Украине “полный газ”

"Газпром" и "Нафтогаз" в ближайшее время объявят о прекращении ограничения поставок газа в Украину. Об этом сообщил официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов.

По его словам, "Газпром" готовит совместное заявление с "Нафтогазом" Украины относительно прекращения ограничения поставок газа. Куприянов, объявивший об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы", не стал разглашать детали заявления, но подчеркнул, что оно "совместное, что уже - прогресс", сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, 3-4 марта "Газпром" сократил поставки природного газа в Украину до 50%.

"Газпром" объясняет принятие такого решения тем, что до сих пор не урегулированы вопросы по задолженности за потребленный газ и подписанию контрактов на 2008 год.

В свою очередь "Нафтогаз Украины" считает, что ограничение поставок газа в Украину противоречит главному принципу технических условий взаимоотношений между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в газовой сфере, а именно: обеспечению бесперебойного и безаварийного транзита российского газа для европейских потребителей при условии обеспечения газового баланса Украины.

Компания заявляет, что может гарантировать бесперебойный транзит для европейских потребителей до тех пор, пока это не будет угрожать энергетической безопасности Украины.

В случае если "Газпром" продолжит грубо нарушать технические соглашения между двумя странами, снижая объемы поставок газа в Украину, "Нафтогаз Украины" оставляет за собой право перейти к адекватным действиям для защиты интересов потребителей Украины.