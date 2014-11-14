В Одессе напали на суши-бар, который подает "жареных титушек" и "сепаратистов с жареным лососем"

Как сообщили УНИАН пресс-службе Суворовского райотдела милиции, в ночь на 13 ноября неизвестные, предварительно разбив стекла двух окон, бросили бутылку в окно заведения «Чемпион», расположенного по проспекту Добровольского.

«Бросили пластиковую бутылку с порошкообразным веществом. Бутылка задымилась, но не загорелась. Владелец кафе пока конкретной суммы (ущерба - УНИАН) не называл», - отметили в райотделе.

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По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как отмечают местные жители, данное заведение стало популярно в связи с названиями некоторых блюд меню. Так, в «Чемпионе» предлагают: «Жаренные титушки», «Слава Украине», «Сепаратист с жареным лососем» и т. д. Не все в городе восприняли однозначно такое ноу-хау. В частности, некоторые пользователи Интернет-ресурсов с просепаратистскими взглядами о вышеназванном заведении отзывались негативно.