Голик: На Днепропетровщине реконструируют все опорные и основные школы

14:34, 25 апреля 2018
Общество
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Актуально
Юрий Голик: В Днепропетровской области будут реконструированы все опорные и основные школы

Юрий Голик, советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации, сообщил, что руководство области реконструирует все без исключения школы.

«Сегодня на селекторном совещании областей с Министерствами регионального развития и образования говорили о реконструкции школ. На видео, которое было показано всем руководителям министерств и областей, было пять школ, из них три из Днепропетровской области. Но это только начало», - заявил Голик.

Он напомнил, что реконструкция школ в Днепропетровской области подразумевает капитальный ремонт, после которого остаются лишь стены, все остальное перестраивается по современным технологиям с учетом энергосбережения, создания современных условий для обучения, а также условий для детей с ограниченными возможностями (инклюзивное обучение).

В своем Facebook советник продемонстрировал проект реконструкции одной из школ - в Божедаровске Криничанского района Днепропетровской области. Все работы будут завершены уже в следующем году.

Божедаровская школа сейчас
Божедаровская школа после реконструкции

По словам Голика, сейчас в Днепропетровской области реконструируются одновременно более 20 школ. За минувшие три года в области было отремонтировано 70 школ.

«Все это стало возможным в результате инициированной президентом Петром Порошенко децентрализации. Регионы получили достаточно средств и свободы действий, чтобы реализовать основные социально-экономические проекты в каждой области. Мы сделали упор дорогах, медицинских и образовательных учреждениях. Результаты нашей работы, как команды Порошенко, уже можно увидеть своими глазами», - отметил советник Днепропетровского губернатора.

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Теги: #Днепропетровская ОГА#Юрий Голик