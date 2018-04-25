Украинца пытался завербовать КГБ Беларуси

Вернувшись домой из Беларуси, мужчина сразу обратился в Службу безопасности.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки жителя Черниговщины спецслужбами Республики Беларусь.

Правоохранители установили, что житель одного из приграничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал в Беларусь, чтобы посетить родственников. Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами этой страны за якобы нарушения правил торговли, сообщили в пресс-службе СБУ.

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"При этом представители КГБ Беларуси, угрожая уголовным преследованием, вымогали от мужчины передавать информацию о военных объектах на приграничной территории. Полученные сведения необходимо было предоставлять представителю белорусской спецслужбы во время выездов в СБ", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что, вернувшись домой, мужчина сразу обратился в Службу безопасности и предоставил все необходимые показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных перед ним задачах.

В соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы на срок до пятнадцати лет. Учитывая тот факт, что гражданин Украины не выполнил преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с ними, суд освободил его от уголовной ответственности.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки спецслужбами России жителя Черниговской области.