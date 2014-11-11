Москаль: в Станице Луганской из-за обстрелов остановлена работа райгосадминистрации
В Станице Луганской в результате обстрела боевиков ранен местный житель, а также приостановлена работа районной государственной администрации (РГА).
Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль.
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"Во время обстрела ранен 18-летний местный житель. Ночью боевики обстреляли зданиеСтанично-Луганской райгосадминистрации, выбив окна и повредив фасад и мебель. Работа РГА временно прекращена", - сообщил председатель Луганской ОГА.
"В течение понедельника, 10 ноября, боевики продолжили обстреливать из минометов и артиллерии такие населенные пункты как Крымское, Трехизбенка, Чернухино, Кряковка, Нижнее, Мирная Долина, Попасная, Золотое и Счастье. Из-за повреждения линий электропередачи без света, воды и отопления остаются Станично-Луганский район, Чернухино, Крымское и Трехизбенка", - сообщил Геннадий Москаль.
По информации председателя ОГА, наиболее интенсивным обстрелам подверглась Станица Луганская, где серьезно повреждена инфраструктура, разрушены несколько объектов социальной сферы.