Боевики усилили обстрелы на Луганщине - Москаль

Об этом заявил председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

По его словам, за минувшие сутки из минометов и артиллерии были обстреляны Кряковка, Орехово-Донецкое, Чернухино. Особенно интенсивным обстрелам подверглось с. Крымское Новоайдарского района, которое, начиная со вчерашнего утра и на протяжении ночи, обстреляли из минометов и “Градов” девять раз.

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Также после 19 часов боевики из Веселой Горы осуществили 20 артиллерийских выстрелов в направлении теплоэлектростанции г. Счастья, подчеркнул Москаль. Повреждено здание, где дислоцируется подразделение МВД, ударной волной выбиты окна.

«Крайне обострилась ситуация в Станице Луганской, которая фактически находится на линии фронта, — сообщает председатель Луганской ОГА. — Местные жители, которые не успели выехать в другие регионы, не выходят из домов, дети не посещают детсады и школы, государственные и коммунальные учреждения не работают. Вчера Станицу Луганскую на протяжении дня обстреливали шесть раз, а ночью перестрелки продолжились».

По данным Москаля, в результате обстрелов в Станице разрушен дом по ул. 1 Мая, минометным огнем повреждена школа №1, а также гараж и два автомобиля.