Боевики усилили обстрелы на Луганщине - Москаль
Агрессия террористов, направленная против населенных пунктов на контролируемой Украиной территории Луганской области, усиливается.
Об этом заявил председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль.
По его словам, за минувшие сутки из минометов и артиллерии были обстреляны Кряковка, Орехово-Донецкое, Чернухино. Особенно интенсивным обстрелам подверглось с. Крымское Новоайдарского района, которое, начиная со вчерашнего утра и на протяжении ночи, обстреляли из минометов и “Градов” девять раз.
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Также после 19 часов боевики из Веселой Горы осуществили 20 артиллерийских выстрелов в направлении теплоэлектростанции г. Счастья, подчеркнул Москаль. Повреждено здание, где дислоцируется подразделение МВД, ударной волной выбиты окна.
«Крайне обострилась ситуация в Станице Луганской, которая фактически находится на линии фронта, — сообщает председатель Луганской ОГА. — Местные жители, которые не успели выехать в другие регионы, не выходят из домов, дети не посещают детсады и школы, государственные и коммунальные учреждения не работают. Вчера Станицу Луганскую на протяжении дня обстреливали шесть раз, а ночью перестрелки продолжились».
По данным Москаля, в результате обстрелов в Станице разрушен дом по ул. 1 Мая, минометным огнем повреждена школа №1, а также гараж и два автомобиля.