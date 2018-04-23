На Житомирщине депутат-"радикал" обманул детей, "подарив" ноутбуки - журналист (видео)
16:34, 23 апреля 2018Общество
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Выяснилось, что в договоре о покупке ноутбуков плательщиком депутат указал не себя, а сельсовет.
Депутат обманул детей на Житомирщине "подаренными" ноутбуками
Депутат от "Радикальной партии Илья Смычок приехал в село на Житомирщине и пафосно в местной школе подарил детям пять ноутбуков.
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Позже оказалось, что дети не могут работать на данных ноутбуках из-за того, что они без системного обеспечения, пишет на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.
"А еще позже оказалось, что Илья Смычок, когда покупал ноутбуки, в договоре плательщиком указал не себя, а сельскую раду!", - подчеркнул журналист.
Как сообщал УНИАН, ранее депутат Житомирского областного совета от партии "УКРОП" пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из карабина.
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