На Житомирщине депутат-"радикал" обманул детей, "подарив" ноутбуки - журналист (видео)

Выяснилось, что в договоре о покупке ноутбуков плательщиком депутат указал не себя, а сельсовет.

Депутат от "Радикальной партии Илья Смычок приехал в село на Житомирщине и пафосно в местной школе подарил детям пять ноутбуков.

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Позже оказалось, что дети не могут работать на данных ноутбуках из-за того, что они без системного обеспечения, пишет на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.

"А еще позже оказалось, что Илья Смычок, когда покупал ноутбуки, в договоре плательщиком указал не себя, а сельскую раду!", - подчеркнул журналист.