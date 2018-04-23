На Житомирщине депутат-"радикал" обманул детей, "подарив" ноутбуки - журналист (видео)

16:34, 23 апреля 2018
Общество
461

Читайте такжеВ центре Житомира состоялось празднование «Поливального понедельника»

Позже оказалось, что дети не могут работать на данных ноутбуках из-за того, что они без системного обеспечения, пишет на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.

"А еще позже оказалось, что Илья Смычок, когда покупал ноутбуки, в договоре плательщиком указал не себя, а сельскую раду!", - подчеркнул журналист.

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Житомирского областного совета от партии "УКРОП" пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из карабина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #депутат#Житомирщина