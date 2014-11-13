Нацгвардия провела учения экипажей новых БТР-3Е1
18:38, 13 ноября 2014Общество
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Впервые с момента получения на вооружение БТР-3Е1 на базе учебного центра в г. Золочев завершилось обучение экипажей этой бронемашины в количестве 45 человек.
Все члены экипажей БТР-3Е1 отправятся на Донбасс / vv.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.
В программу обучения с учетом требований сегодняшнего дня включено ведение стрельбы днем и ночью, с места и в движении по целям на различных расстояниях.
В качестве инструкторов выступали военнослужащие Учебного центра, которые имеют опыт участия в боевых действиях в зоне АТО в составе экипажей БТР.
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После объявления приказа о завершении сборов все военнослужащие получили удостоверения об окончании обучения. Уже через несколько дней все члены экипажей БТР-3Е1 отправятся на Донбасс.
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