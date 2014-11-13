В Донецке снова слышны залпы

Между тем, как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета Донецка, в Петровском районе иногда слышны одиночные залпы.

"В результате артобстрела 12 ноября зафиксированы осколочные повреждения распределительных газопроводов по ул. Софьи Перовской 1,2, Ромадановская 36, Войкова 32,67, Леваневского 33. По адресу ул. Крюкова 104 и 120 осколочные повреждения газопровода стали причиной возгорания газа. Аварии локализованы", - говорится в сообщении.

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Специалистами коммунальных предприятий ведутся ремонтные работы на аварийных участках, добавили в горсовете.