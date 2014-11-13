В Кременчуге "заминировали" "АвтоКрАЗ"

Об этом УНИАН сообщили в Полтавском городском отделе милиции.

По их данным, в милицию о возможном заминировании сообщила служба охраны предприятия. Представитель предприятия отметил, что в приемную гендиректора предприятия позвонил неизвестный и сообщил о заминировании. Он также сообщил, что от взрыва погибнут все: взрослые и дети.

Читайте такжеВ Киеве за полчаса «заминировали» метро, ОГА и торговый центрВ милиции отметили, что на предприятие выехали все оперативные службы. Решается вопрос об эвакуации работников предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники. В 2013 г. «АвтоКрАЗ» увеличил выпуск автомобилей на 15%, или на 31 единицу по сравнению с 2012 г - до 930 автомобилей.